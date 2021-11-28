Diyanet'ten ''bekarlara'' çok konuşulacak tavsiye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" konulu programda bekarlara seslenip "sorumluluktan kaçmamaya" çağırdı. Kaynak: Ali Erbaş'tan bekarlara 'tavsiye'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş'la birlikte "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" konulu çevrimiçi yapılan seminer programına katıldı.

Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Aykut Burak Şimşek'in sorularını cevaplayan Erbaş, "İslam'da aile olgusunu ve aileyi nasıl anlamamız gerekiyor?" sorusu üzerine "evlilik müessesesini canlı tutmak gerektiğini" belirtip, "bu hususta özellikle aile büyüklerinin gençlere yardımcı olmaları gerektiğini" ifade etti.

"Sorumluluk almak istemedikleri için" evlilikten uzak duranlara da "tavsiye"lerde bulunan Başkan Erbaş, "Evlilikte paylaşmak vardır. Sorumluluğu karşılıklı paylaşırlarsa bu kolaylaşır. Korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bekarlarımıza tavsiyemizi yapmış olalım. Hatta çocuklarla bu sorumluluğu paylaşmak lazım. Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım" dedi.

"SABIRSIZ OLMAZ"

"Evliliğe adım atmakla benlikten çıkıp biz oluyoruz. Orada ben yok, ben dediğiniz zaman sıkıntılar başlar. " ifadesini kullanan Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hani 5S formülümüz var ya, sevgi, saygı, sadakat, sabır, selamet diyoruz. Ailenin eğer sağlıklı bir şekilde yürümesini istiyorsak, ki bunu herkes ister, istemeyen olmaz, orada karşılıklı sevgi, saygı olacak. Sadakat yani dürüstlük, bu çok önemli. Çocukların anne babalarına karşı, eşlerin birbirlerine karşı çok dürüst olması lazım. Sadakat burada çok önem arz ediyor ama sabırsız bunlar olmaz. Cenab-ı Hak, Peygamberlere sabırla ilgili dua öğretiyor; 'Allah, sabredenlerle beraberdir. ' 'Rabbimiz bizim üzerimize sabır yağdır. ' buyuruyor. Sabrın en çok lazım olduğu yer ailedir. Ailede eşler birbirlerine karşı sabırlı olacak, çocuklar kendi aralarında sabırlı olacak, anne baba çocuklarına karşı sabırlı olacak, çocuklar anne babalarına karşı sabırlı olacak. Ailenin sağlıklı bir şekilde yürümesini en önemli ilaçlarından birisi sabırdır. İşte o zaman bi s ile başlayan ailede selamete bu şekilde ulaşmak mümkündür. "