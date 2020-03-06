Diyanet'ten koronavirüs hutbesi: Sigara ve alkol içmeyin!

Gaziantep'te "temizlik ve yeni tip koronavirüs" konulu hutbe veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor" dedi.

"ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN"

Virüs salgınından etkilenmemek için temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, beslenmenin ve uyku düzeninin öneminden bahsetti. Erbaş, virüsten korunmak için dinin haram kıldığı alışkanlıklardan da uzak durulması gerektiğini söyledi: "Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım"

"ABDEST VE GUSÜL TEMİZLİKTİR"

Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde konuşan Erbaş, abdest ve gusülün de eşsiz bir temizlik sistemi olduğunu söyledi: "Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet ederek O'nun rızasını kazanmak ancak temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek, haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmak Peygamberimizin sünnetidir."

Erbaş virüsten korunmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. "