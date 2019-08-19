Diyarbakır ve Van'da HDP'lilere polis müdahalesi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine başkan vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı.



Bu sırada belediye binasına yürümek isteyen bir grup HDP'liye polis izin vermedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı'nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki belediye binasına yürümek istedi.







HDP'li grubun yolu, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından kesildi. Zırhlı araçlar ile barikatın bulunuduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.







Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde zor kullanılacağı bildirildi. Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis de gruba müdahale etti. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından HDP'li grup dağıldı.

Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri sürdürüldü.







DİYARBAKIR'DA OTURMA EYLEMİ YAPANLARA MÜDAHALE



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu. Belediye önünde güvenlik alan polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıtıldı.

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