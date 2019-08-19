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  4. 19 Ağustos 2019 10:20

Erdoğan seçimden önce ''kayyum atarız'' demişti

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanları görevden alınırken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı "kayyum atarız" açıklaması geldi.

Erdoğan seçimden önce ''kayyum atarız'' demişti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta 25 Şubat 2019 tarihinde yaptığı konuşmada HDP’yi ve adaylarını eleştirmiş “Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart’ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurları onları gömdük mü? Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil’e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız.” demişti.

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