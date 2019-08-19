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3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
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  3. 19 Ağustos 2019 07:10

3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyesine yönelik operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 3 HDP'li belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
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Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine yeni görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırılırken,  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi. 

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