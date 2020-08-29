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Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi
Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi
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  3. 29 Ağustos 2020 09:28

Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi

29 Ağustos-11 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de yapılacak atıl eğitimi için yeni bir NAVTEX ilan edildi.

Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi
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Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor. Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

ORUÇ REİS GÖREVDE

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

NAVTEX NEDİR?
Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?
Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.

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