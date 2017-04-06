Doğum gününde helyum gazı çekince...

Doğum gününde kendisine alınan uçan balondaki helyum gazını soluyan 9 yaşındaki Muhammed Eymen Baran hayatını kaybetti.

Bu sırada bayılan Bayram, ailesi tarafından kaldırıldığı özel bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastane raporunda, Muhammed Eymen Bayram'ın ölüm nedeni, "Helyum zehirlenmesine bağlı septik şok." olarak belirtildi.

Bayram'ın cenazesi Gölbaşı ilçesindeki Hacıhasan Mahallesi Camisi'ndeki kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bayram'ın ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Baba Turgay Bayram, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yoğun bakımda 2-3 gün mücadele etti"

Amca Göktay Bayram yaptığı açıklamada, yeğenini kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Doğum günü partisinden kalan bir tane uçan balon içinde ses değiştiren gazdan çektikçe çocuk komik hale geldiğini düşünüyor. Daha sonra düşüyor. Hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuştu." diyen Bayram, bu sırada babanın uyuduğunu, annenin ise mutfakta olduğunu belirtti.

Bayram, "Belli bir zaman geçiyor. Onlar da ne kadar zaman geçtiğinin farkında değil. Hastanede çocuğu hayata döndürdüler. Daha sonra yoğun bakım ünitesinde 2-3 gün mücadele etti ama vefat etti." dedi.

"Helyum gazi ile yapılan özendirici uygulamalara son verilmeli'

Bayram'ın yakınlarından Bülent Şimşek, televizyon programlarında helyum gazı ile yapılan özendirici uygulamalara son verilmesini istediklerini belirterek, bu tür olayların başka ailelerin başına gelmemesi için gereken önlemlerin alınmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan hastane raporunda, Bayram'ın ölüm nedeni, "Helyum zehirlenmesine bağlı septik şok." olarak belirtildi.