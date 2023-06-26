Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 231 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 249 Dolar'dan,

1.876 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.878 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.