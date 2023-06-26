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Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!

Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TCMB'nin beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken piyasalarda yeni hafta yine zirvede başladı. İşte 26 Haziran Pazartesi günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kurban Bayramı öncesinde piyasalar yine zirvede.... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası'nın karşısında zirveye demir attı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonran faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında yüksek seyir sürüyor. Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 25,61 TL'yi, Euro/TL de 27,85 TL'yi, Gram altın da 1.578 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

Dolar bugün 26,03 TL'ye, Euro 28,37 TL'ye, gram altın ise 1.616 TL'ye yükselerek Cumhuriyet tarihi rekorlarını yeniledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 25,36 TL'den başlayan Dolar 25,87 TL'den, 
27,61 TL'den başlayan Euro 28,23 TL'den, 
32,26 TL'den başlayan Sterlin 32,95 TL'den, 
17,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,05 TL'den işlem görüyor.

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