Dolar 29 TL'ye dayandı! Euro ve altın da zirvede

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetiminin, ekonomistler ve iktisatçıların eleştirdiği "faiz politikası"ndan U dönüşü yapmasına rağmen piyasaların tansiyonu düşmedi.

Yeni aya ve yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin gölgesinde başlayan piyasalarda Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor.

TÜİK'in enflasyon raporuna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi. Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.

İşte 7 Aralık Perşembe günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,92 TL'den başlayan Dolar 28,93 TL'den,

31,17 TL'den başlayan Euro 31,24 TL'den,

36,32 TL'den başlayan Sterlin 36,47 TL'den,

19,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,91 TL'den işlem görüyor.