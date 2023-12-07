  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar 29 TL'ye dayandı! Euro ve altın da zirvede

Dolar 29 TL'ye dayandı! Euro ve altın da zirvede

Dolar 29 TL'ye dayandı! Euro ve altın da zirvede
Güncelleme:

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetiminin, ekonomistler ve iktisatçıların eleştirdiği "faiz politikası"ndan U dönüşü yapmasına rağmen piyasaların tansiyonu düşmedi.

Yeni aya ve yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin gölgesinde başlayan piyasalarda Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor.

TÜİK'in enflasyon raporuna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi. Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.

  İşte 7 Aralık Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,92 TL'den başlayan Dolar 28,93 TL'den, 
31,17 TL'den başlayan Euro 31,24 TL'den, 
36,32 TL'den başlayan Sterlin 36,47 TL'den, 
19,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,91 TL'den işlem görüyor.
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu’ndan ihanet iddialarına sert tepki
Meteoroloji'den bu illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Time dergisi yılın kişisini seçti
Dr. Ender Saraç ''eşcinsel ilişki'' ve ''öz oğluna taciz'' iddiaları için sessizliğini bozdu
21 yaşındaki genç 35 yıllık Renault Broadway'i elektrikliye dönüştürdü
Dilan ve Engin Polat'ın milyonluk araçları böyle görüntülendi
Emsal karar çıktı! TÜVTÜRK o paraları iade edecek
Uzmanından kıyı dolgusu uyarısı: ''Deniz, kendinden alınanı mutlaka geri alacak''
İkinci el araç satışlarına yönelik yeni karar
IMDb 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı