Dolar, Euro ve altın yeni bir rekorun sınırında

Piyasalar haftanın son işlem gününe yine zirvede veda etmeye hazırlanıyor. TCMB'nin dün açıkladığı seçim öncesi son faiz kararı sonrasında işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 17 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında bugün piyasalar zirvedeki yerini koruyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,44 TL'den başlayan Dolar 19,45 TL 'den,

21,41 TL'den başlayan Euro 21,42 TL 'den,

24,26 TL'den başlayan Sterlin 24,28 TL 'den,

14,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,38 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,44 TL'den, Euro 21,41 TL'den, Sterlin 24,26 TL'den, Japon Yeni ise 14,71 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.982 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.985 Dolar 'dan,

1.238 TL'den başlayan Gram altın 1.242 TL 'den,

2.216 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.220 TL 'den,

9.131 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.133 TL 'den,

15,40 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,61 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.982 Dolar'dan, Gram altın 1.238 TL'den, Çeyrek altın 2.216 TL'den, Cumhuriyet altın 9.131 TL'den, Gram Gümüş ise 15,40 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 515 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 460 Dolar'dan,

1.915 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.913 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,79 Dolar'dan işlem görüyor.