Dolar, Euro ve altın yeni bir rekorun sınırında
Piyasalar haftanın son işlem gününe yine zirvede veda etmeye hazırlanıyor. TCMB'nin dün açıkladığı seçim öncesi son faiz kararı sonrasında işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 17 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında bugün piyasalar zirvedeki yerini koruyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 29 bin 515 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 460 Dolar'dan,
1.915 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.913 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 78,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,79 Dolar'dan işlem görüyor.
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