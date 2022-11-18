Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Hafta başından itibaren Türk Lirası karşısında yükselişini devam eden döviz ve değerli metallerde az da olsa geri çekilme gözlense de Türk Lirası karşısındaki yükseliş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kasım ayına da hızlı başlayan hem döviz hem de değerli metallerde haftanın son işlem gününde az da olsa geri çekilme görülse de döviz ve değerli metallarin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini (TÜFE) ekim ayındaki yüzde 67,78 seviyesinden yüzde 68,06'ya çıktı.

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17'den yüzde 20,76'ya düştü.

TCMB'nin düzenlediği kasım anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında bankanın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi. Dün, ABD’de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Analistler, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin daha büyük faiz artışlarına gidilmesine sebep olabileceğini belirtti. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralık ayında gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,59 TL'den başlayan Dolar 18,62 TL'den,

19,29 TL'den başlayan Euro 19,32 TL'den,

22,14 TL'den başlayan Sterlin 22,20 TL'den,

13,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,30 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 19,24 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.762 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.765 Dolar'dan,

1.053 TL'den başlayan Gram altın 1.056 TL'den,

1.693 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.698 TL'den,

6.967 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.988 TL'den,

12,62 TL'den başlayan Gümüş ise 12,71 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise,

güne 16.777 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.739 Dolar'dan,

1.217 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.217 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Güne 90,34 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,03 Dolar'dan işlem görüyor.

Araç sahiplerine bir ''müjdecik''daha: ''İndirimcik'' geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,93 satılıyor.

Motorin ve benzine indirim gelmişti

Hafta içerisinde motorine 1,56 TL'lik, benzine de 77 kuruş indirim gelmişti.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,93 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası:



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,92 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara:

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir:

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,09 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.