Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı

Güne 2 bin 54 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 52 Dolar'dan,

1.987 TL'den başlayan Gram altın 1.986 TL'den,

3 bin 369 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 358 TL'den,

13 bin 868 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 824 TL'den,

22,51 TL'den başlayan Gümüş ise 22,48 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 59 Dolar'dan, Gram altın 1.994 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 896 TL'den, Gümüş ise 22,70 TL'den fiyatlanmıştı.