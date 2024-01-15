Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
Yeni yıla da Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak giren ve zirve seyrini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller zirveye adeta demir attı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro ve altın fiyatları Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kırdığı 2024 yılının ilk 15 gününe de zirvede başladı.
Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL, 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler kasım ayında işsizlik oranının ekim ayına göre artmış olsa da arka arkaya yedinci ayda da tek hanelerde kaldığını ve yüzde 9 seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. Bir diğer önemli gelişme ise dolar/TL çaprazının tarihinde ilk kez 30 seviyesini geçmesi olarak kaydedildi. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" seviyesinde bırakırken, not görünümünü "durağan" seviyededen "pozitif" seviyeye çevirdi.
Enflasyon yılı yüzde 65'in hemen altında tamamlarken beklenti enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yaptktan sonra yönünü aşağı çevireceği. TCMB 2024 sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 36 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40'ın biraz üzerinde yer alıyor.
Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.
İşte 15 Ocak Pazartesi günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
33,02 TL'den başlayan Euro 32,98 TL'den,
38,39 TL'den başlayan Sterlin 38,33 TL'den,
20,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,64 TL'den işlem görüyor.
Cuma günkü kapanışta Dolar 30,09 TL'den, Euro 34,04 TL'den, Sterlin 38,44 TL'den, Japon Yeni ise 20,87 TL'den işlem görmüştü.
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