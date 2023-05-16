Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, piyasalarda da yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. İşte 16 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek.

YSK Başkanı Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti.

Seçimlerin ardından Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere serbest hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor.

YSK açıkladı, makas daraldı

Öte yandan dün akşamüstü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti. Yener “28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.” dedi. Yener'in bu açıklamalarının ardından bankalar arası piyasada kur yüksek seyretmeye devam ederken, Kapalıçarşı kuru %7’ye yakın değer kaybetti ve dövizdeki makas bir nebze de olsa daralmış oldu.

İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,67 TL'den başlayan Dolar 19,70 TL 'den,

21,42 TL'den başlayan Euro 21,47 TL 'den,

24,67 TL'den başlayan Sterlin 24,68 TL 'den,

14,50 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,54 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,66 TL'den, Euro 21,41 TL'den, Sterlin 24,61 TL'den, Japon Yeni ise 14,95 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.016 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.009 Dolar 'dan,

1.275 TL'den başlayan Gram altın 1.273 TL 'den,

2.274 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.274 TL 'den,

9.359 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.359 TL 'den,

15,20 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,13 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.018 Dolar'dan, Gram altın 1.276 TL'den, Çeyrek altın 2.277 TL'den, Cumhuriyet altın 9.346 TL'den, Gram Gümüş ise 15,28 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 12 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 224 Dolar'dan,

1.813 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.820 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,55 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,53 Dolar'dan işlem görüyor.