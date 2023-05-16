  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Güncelleme:

Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, piyasalarda da yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. İşte 16 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek.

YSK Başkanı Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti.

Seçimlerin ardından Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere serbest hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor.

YSK açıkladı, makas daraldı

Öte yandan dün akşamüstü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti. Yener  “28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.” dedi. Yener'in bu açıklamalarının ardından bankalar arası piyasada kur yüksek seyretmeye devam ederken, Kapalıçarşı kuru %7’ye yakın değer kaybetti ve dövizdeki makas bir nebze de olsa daralmış oldu.

İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 12 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 224 Dolar'dan, 
1.813 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.820 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,55 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,53 Dolar'dan işlem görüyor.    

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kadın cinayeti daha! Son sözleri bu oldu...
Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''
Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness''
İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı
Hangi parti kaç vekil çıkardı? Meclis'teki sandalye dağılımı belli oldu
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
İşte AK Parti'de bakanlıklar için adı geçen isimler
Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü
TCG Anadolu demir aldı