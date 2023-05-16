Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, piyasalarda da yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. İşte 16 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek.
YSK Başkanı Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti.
Seçimlerin ardından Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere serbest hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor.
YSK açıkladı, makas daraldı
Öte yandan dün akşamüstü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde saat 15.15 itibarıyla sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Yener ayrıca kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın %49,50, Kılıçdaroğlu’nun %44,88, Oğan’ın ise %5,17 oy aldığını belirtti. Yener “28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.” dedi. Yener'in bu açıklamalarının ardından bankalar arası piyasada kur yüksek seyretmeye devam ederken, Kapalıçarşı kuru %7’ye yakın değer kaybetti ve dövizdeki makas bir nebze de olsa daralmış oldu.
İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:
Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 12 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 224 Dolar'dan,
1.813 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.820 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 75,55 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,53 Dolar'dan işlem görüyor.
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