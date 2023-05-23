Dolar, Euro ve altında sert hareketlilik!

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 23 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye bu pazar ( 28 Mayıs ) Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken piyasalarda 2'nci tur öncesi zirve seyrini sürdürüyor.

Seçim ortamında gerildikçe gerilen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi haftasına da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Dolar ve Euro zirveyi gördü

Haftanın ikinci gününde de piyasalarda yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Dolar kuru dün sabah saatlerinde 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Yine Dolar gibi yıl başından bu yana 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden Euro da, 22,2751 TL ile yeni Cumhuriyet tarihi rekorunu kaydetmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,88 TL'den başlayan Dolar 19,85 TL 'den,

21,58 TL'den başlayan Euro 21,47 TL 'den,

24,77 TL'den başlayan Sterlin 24,63 TL 'den,

14,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,37 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,83 TL'den, Euro 21,51 TL'den, Sterlin 24,77 TL'den, Japon Yeni ise 14,37 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.962 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.955 Dolar 'dan,

1.253 TL'den başlayan Gram altın 1.248 TL 'den,

2.256 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.256 TL 'den,

9.285 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.285 TL 'den,

15,20 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,84 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.978 Dolar'dan, Gram altın 1.261 TL'den, Çeyrek altın 2.263 TL'den, Cumhuriyet altın 9.297 TL'den, Gram Gümüş ise 15,19 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 428 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 290 Dolar'dan,

1.860 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.854 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,15 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 75,76 Dolar'dan işlem görüyor.