Dolar, Euro ve altından bayram rallisi

Türk Lirası Kurban Bayramı'na başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısında büyük değer kaybıyla giriyor... Piyasalardan acı rekorlar peş peşe geldi.. İşte 27 Haziran Salı günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatili nedeniyle piyasalar bugün yarım gün işlem görüp, 3 Temmuz Pazartesi'ye kadar kapalı olacak olan piyasalar Kurban Bayramı arefesinde yine zirvede...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerden Türk Lirası'na karşı üst üste acı rekorlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında rekor serisi bugün de devam etti.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

Mevduat faizlerinde sınırlı düşüş

TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü. Liralaşmaya yönlendiren uygulamaların gevşetilmesi sonrası mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş başladı.

TCMB rezervleri yükselişte

Seçim öncesi TCMB rezervlerinin TL'nin olması gerekenden daha değerli tutulması için kullanılmasıyla ay başında rezervler tarihi dip seviyeye gerilemiş net rezervler -5.7 milyar dolara düşmüştü. TCMB net uluslararası rezervleri son iki haftada toparlanarak 16 Haziran itibarıyla tekrar artıya geçti. Artışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dost körfez ülkeleri olarak tanımladığı ülkelerden TCMB'ye gelen depo/mevduat hesapları da rol oynuyor. Bankacılar 23 Haziran haftasında da rezervlerde belirgin artış hesaplıyorlar.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,01 TL'den başlayan Dolar 26,03 TL'den,

28,39 TL'den başlayan Euro 28,45 TL'den,

33,12 TL'den başlayan Sterlin 33,13 TL'den,

18,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,13 TL'den işlem görüyor.