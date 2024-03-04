Dolar ve altından yeni bir rekor daha

Döviz ve değerli metaller TÜİK ve ENAG'ın 2024 Şubat ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni haftaya da zirvede başladı. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG tarafından bugün açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimlerine 1 ay kala yüzde 50’den fazla artarak 31,41 TL'yi gördü. Dolar/TL kuru gibi Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesindeki son enflasyon rakamı olan Şubat 2024 enflasyonu açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,29 arttı, aylık %3,74 arttı

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

ENAG Şubat 2024 enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Şubat 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %121,98 olarak gerçekleşti.

İşte 4 Mart Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,41 TL'den başlayan Dolar 31,52 TL'den,

33,09 TL'den başlayan Euro 33,25 TL'den,

39,79 TL'den başlayan Sterlin 40,03 TL'den,

20,93 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,99 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 31,36 TL'den, Euro 33,94 TL'den, Sterlin 39,60 TL'den, Japon Yeni ise 20,88 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 80 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 101 Dolar'dan,

2 bin 100 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 127 TL'den,

3 bin 545 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 594 TL'den,

14 bin 592 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 772 TL'den,

23,27 TL'den başlayan Gümüş ise 23,80 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 51 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 63 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 507 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 426 TL'den, Gümüş ise 22,78 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 63 bin 466 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 200 Dolar'dan,

3 bin 471 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 535 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,63 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,49 Dolar'dan işlem görüyor.