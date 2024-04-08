Dolar ve Euro sakinledi, altın uçuşta

Yerel seçimlerin ardından dövizdeki yatay seyir, altın ve gümüşteki yükseliş bayram haftasında da devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dolar ve Euro kurunda yaşanan kademeli düşüş devam ederken değerli metallerdeki yükseliş devam ediyor.

Bugün ve yarın 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yarım gün açık olacak piyasalar bayram haftasına yine kritik seviyelerde başladı.

Tatil öncesi TL talebi arttı

Bayram tatili öncesi lokallerin artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı. Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir başka unsur.

Kurumsalların 3 milyar dolarlık satışı ile iki hafta önce sürpriz faiz artışı ile başlayan sürece geçen hafta lokal yabancı yatırımcı ve lokal bireyler de dahil oldu.

Küresel piyasalarda Fed belirsizliği

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizliğin devam etmesi nedeniyle piyasalar haftaya karışık bir seyirle haftaya başladı. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı izlenecek. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun bankanın haziranda faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaları ötelediğini söyledi.

Altın rekora doymadı

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yen haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 342 dolardan alıcı buluyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Yeni haftaya 31,97 TL'den başlayan Dolar 31,997 TL'den,

34,88 TL'den başlayan Euro 34,83 TL'den,

40,65 TL'den başlayan Sterlin 40,59 TL'den,

21,21 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,21 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 31,94 TL'den, Euro 34,59 TL'den, Sterlin 40,34 TL'den, Japon Yeni ise 21,11 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Yeni haftaya 2 bin 343 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 332 nDolar'dan,

2 bin 343 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 400 TL'den,

3 bin 999 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 9 TL'den,

16 bin 489 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 491 TL'den,

28,64 TL'den başlayan Gümüş ise 28,48 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 316 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 381 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 969 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 317 TL'den, Gümüş ise 27,97 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Yeni haftaya 69 bin 366 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 739 Dolar'dan,

3 bin 418 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 426 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Yeni haftaya 89,77 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,32 Dolar'dan işlem görüyor.