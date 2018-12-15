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  3. 15 Aralık 2018 00:03

Domuz avında kaza kurşunu

Ordu'da domuz avına giden iki kardeşlerden biri kazara ateş alan tüfeğiyle ağabeyi Bahtiyar E.’yi (45), vurarak öldürdü.

Domuz avında kaza kurşunu
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Ordu ’nun Gölköy ilçesinde, yaban domuzu avına giden A.E. iddiaya göre, kazara ateş alan tüfeğiyle ağabeyi Bahtiyar E.’yi (45), vurarak öldürdü.

Olay, Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Bahtiyar E. ve kardeşi A.E.’nin de aralarında bulunduğu grup domuz avı için ormana gitti.

İddiaya göre, A.E.’nin kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan mermi, ağabeyi Bahtiyar E.’ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bahtiyar E., olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahtiyar E.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili A.E. ve 5 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

kaza , ordu , domuz avı
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