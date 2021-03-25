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Dört ayaklı cana bunu ''2 ayaklı hayvanlar'' yaptı!

Gaziantep'te bir tilkinin başından vurularak öldürüldüğü ve direğe asıldığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Antep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi girişindeki demir elektrik direğine asılı halde öldürülmüş bir hamile tilki bulundu.

Mahalleli tarafından bulunan tilkinin başından vurulduğu ve kuyruğunun kesildiği belirlendi.

Mahalleli tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte öldürüldüğünü iddia ederken, hayvanseverlerin tepkisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Etiketler gaziantep tilki hamile tilki
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