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  3. 09 Mart 2020 09:31

Dört bir yanımızı saran koronavirüsü Türkiye'ye nasıl giremedi ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi. Bakan Koca ayrıca Twitter hesabından yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı.

Dört bir yanımızı saran koronavirüsü Türkiye'ye nasıl giremedi ?
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı kural şu şekilde:

"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

İŞTE İNTERAKTİF HARİTAYLA KORONAVİRÜS'ÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

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