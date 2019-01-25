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  3. 25 Ocak 2019 17:04

Dört yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yeni fakültenin kurulmasını ve 3 yüksekokulun kapatılmasını içeren kararları imzaladı.

Dört yeni fakülte kuruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Dört yeni fakülte kurulurken, 3 yüksekokul ise kapatıldı.

Bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına, bazı yüksekokulların kapatılması kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi kurulmasına, aynı üniversite bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kapatılmasına karar verilirken, Yalova Üniversitesi bünyesinde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.

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