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  3. 07 Kasım 2018 19:22

Drone'a ateş açanlar gözaltında

Demirören Haber Ajansı'nın drone ile çekimleri sırasında tüfekle ateş açanlar gözaltına alındı.

Drone'a ateş açanlar gözaltında
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Demirören Haber Ajansı’nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.

Eirene Kulesi’nin Haliç Boğazı’na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han’ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA’nın drone’nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

Olay sonrası harekete geçen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bazı tarihi eser kalıntıları da ele geçirdi. Şüphelilerden birinin drone’a ateş eden kişi olduğu belirlendi.

DHA

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