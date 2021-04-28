DSÖ resmen duyurdu! İşte koronavirüsün panzehiri!

Dünya Sağlık Örgütü, virüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat geçti. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise balık tüketimine yani OMEGA-3 alımına bağlanıyor. Kaynak: DSÖ: "Virüsün panzehiri balık"

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin ana maddeleri arasında yer alan “sağlıklı gıdaya erişim”, COVID-19 ile birlikte hiç olmadığı kadar gündemde. Salgınla mücadelede en önemli unsurların başında ise güçlü bağışıklık sistemi geliyor.

Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada en az iki defa balık tüketilmesinin faydalı olduğunu açıklarken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2022 yılını “Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı” (IYAFA 2022) ilan etti. Omega-3 başta olmak üzere içeriğindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren balık ve ton balığı, Covid-19 virüsünün de en önemli panzehiri olarak değerlendiriliyor. Bu da ton balığına ilginin önümüzdeki yıl da süreceğini gösteriyor.

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİ İÇİN OMEGA-3 ŞART

Derin denizlerden gelen sağlıklı ton balığı, doğal ortamında yetiştiği için tam bir bağışıklık silahı görevi üstlenebiliyor.

Türkiye’yi ton balığıyla tanıştıran ilk marka olan Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, bu gelişmelerin sağlıklı balık ve ton balığı tüketimini daha da artırdığını belirtirken, “Pandemiden çok daha öncesinde başlayan sağlıklı yaşam trendi tüketicilerin odağında.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen herkesin önceliği Omega-3 mucizesi oluyor. Doğal Omega-3 almanın en kolay yolu olan ton balığı, son 10 yıldır sofraların vazgeçilmezi oldu. Bu ilginin 2022 ve sonrasında da devam edeceği çok açık” dedi.

Atlantik ve Hint Okyanusu’nun tertemiz denizlerinden sofralarımıza gelen ton balığı, çiftlik balıklarına oranla, bağışıklığı destekleyen Omega-3, protein, vitamin ve minerallere çok daha yüksek miktarda sahip olan bir balık. Günlük 100 ila 300 gram ton balığı tüketimiyle, gerekli Omega-3 ihtiyacı kolayca karşılanabiliyor.