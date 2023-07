Düğünde fotoğrafçı dehşeti! Damat o gece olanları anlattı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün kavgasında yaşananlar ortaya çıktı.

Düğün evinin silahlarla basıldığını söyleyen E., "Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" dedi.

Olay, iki gün önce gece saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven E., anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris E. hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E., damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Ömer Torun'un cenazesi dün kılınan namazın ardından defnedildi. İdris E.'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği bildirildi.

Güven E.'in amcası ve arkadaşının ölümünden haberi olmadığı, ailesinin üzülmemesi için durumu kendisinden sakladığı öğrenildi. Damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G.'nin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"KONUŞMAYA DEĞİL SALDIRMAYA GELMİŞLER"

Hastanede tedavisi devam eden damat Güven E. ise olay günü yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Düğün fotoğrafçısı M.Y.'nin davetlileri rahatsız ettiğini söyleyen E., "Ben de kendisine ‘Misafirleri rahatsız etme fotoğrafların hepsini düğün sonrasında ben satın alacağım. Kimsenin yanına gidip fotoğraf satmaya çalışma’ dedim. Bunun sonrasında benimle argo konuştu. Bir şey demedim ve karışmadım. Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" diye konuştu.

"DÜĞÜN EVİNE VEYA CENAZE EVİNE BASKIN YAPILMAZ"

Fotoğrafçı M.Y.'yi daha önceden tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden E., "Bana ateş edenin kim olduğunu bilmiyorum, silahlarla gelmişlerdi. Galiba fotoğrafçı diğer taraftan sıkıyordu, bana sıkan ağabeyi de olabilir, pek göremedim. Hepsi silahlı gelmişti. 4-5 kişi evin önüne gelmişlerdi, aşağıda bulunan 4 yolu da arabalarla kapatmışlardı, takviye şeklinde gelmişlerdi. Kurşunları bitince kaçıp gittiler. Adalet yerini bulsun, bu durum yanlarına kalmasın. Düğün evine veya cenaze evine baskın yapılmaz, gavur gavura yapmaz" şeklinde konuştu.