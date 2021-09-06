Düğünde halay çekerken hayatını kaybetti

Tekirdağ'da arkadaşının oğlunun sünnet düğününe giden 68 yaşındaki müteahhit, halay çektiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası müteahhit Mikail G. (68), 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Ç.'nin oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan G. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen G.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mikail G.'nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

DHA