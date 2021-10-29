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Dünya bu yaratığı konuşuyor: Gözleri, kulakları ve ağzı yok...

Dünya bu yaratığı konuşuyor: Gözleri, kulakları ve ağzı yok...

Mısır kıyılarında dalış yapan Lukas, gördüğü tuhaf deniz canlısı karşında adeta şoke oldu.

Almanya'da Lukas Ostertag, Mısır kıyılarındaki Sataya Resifi'nde ürkütücü bir deniz canlısıyla karşılaştı. Karşılaştığı tuhaf canlının fotoğraflarını paylaşan Lukas şu ifadeleri kullandı:

 "Görünüşü sivri uçlu, uzun, kare, kauçuk boruya benzer bir şeydi. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Kendi kendine hareket ediyor gibi ve kimse ne olduğunu bilmiyor. Biz polip veya başka bir garip deniz hayvanı olduğunu tahmin ettik. Bileniniz varmı?"

Cevap arayan Lukas  deniz hayvanlarını tanımlamaya adanmış bir çevrimiçi grupla da bu fotoğrafları paylaştı.

Bir kişi şöyle yazdı: “Vay canına, bu şey tam bir muamma. Bir sifonofor, yumuşak mercan, pirozom, belki nemertean veya denizanası kolu olabilir."

Başka bir kullanıcı ise: "Nemertean - kurdele solucanına benziyor, ancak denizanası kısmı da mümkün."

Sonunda Lukas, aynı resifte dalış yapan başka bir grubun görüntüleri ortaya çıktığında gizeme bir cevap aldı. Spesifik türün, bir denizanası ailesi olan Thysanostoma loriferum olduğu söylendi.

Etiketler lukas mısır deniz canlısı yaratık
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