Dünyaca ünlü oyuncu işkence edilerek öldürüldü

Ünlü oyuncu Kevin Andres Munoz Tovar, işkence edildikten sonra satırla kesilerek öldürüldü.

23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Kevin Andres Munoz Tovar, işkence edilerek sonra satırla öldürüldü. Munoz'un cesedi, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulunurken, cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Netflix ile Apple TV projeleri ile tanınan 23 yaşındaki Kevin Munoz, işkence edilerek satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

"VATANDAŞLARIN İHBARIYLA BİR KİŞİ YAKALANDI"

Polis şefi yerel medyaya yaptığı açıklamada "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı" dedi.

Cinayetin neden işlendiği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kevin Munoz, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını anlatıyor.