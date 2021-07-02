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Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar!

Kahramanmaraş'ta, internet arama motoru Google’da 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında ilk sırada çıkan ve Kurban Bayramı sonrası yıkımına başlanacak olan İl Özel İdare İş Merkezi'nden kapı ve pencere çalmaya kalkışan 3 hırsız yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bulunan Özel İdare İş Merkezi’nden sesler gelmesi ve bina dışında kamyonete yüklenen eşyaların fark edilmesi mahalle bekçilerini harekete geçirdi. Mahalle bekçileri, iş yerlerinin kapı, kalorifer petekleri, pencere ve demir aksamlarını çalan 2’si 18 yaşından küçük 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren Abdullah S.’nin 6 kapı, 10 kalorifer peteği, 6 pencere, demir aksamlar ve vanaları çalıp kamyonete yüklerken 18 yaşından küçük çocukları hamal olarak kullandığı belirlendi.

Zanlıların olay yerine tartı aleti getirip çaldıkları eşyaları tarttıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Etiketler saçma dünyanın en saçma binası kahramanmaraş
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