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  3. 15 Temmuz 2020 19:38

Duygu dolu anlar! 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından davet edilerek TBMM'deki 15 Temmuz törenine gelen şehit, gazi ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Duygu dolu anlar! 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de
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Gazi Meclis'te olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi yakınları yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada hem sevinç hem de hüznü beraber yaşıyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın. Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da davetleri için teşekkür ediyoruz."

TBMM'deki 15 Temmuz anma törenine AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti'den isimler katıldı.

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz anma törenine katılmıyor. Partinin grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan açıklamada, törene katılmama gerekçesi olarak, 15 Temmuz gazilerinin Meclis'e davet edilmediği iddiası gösterilmişti.

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şehitler , 15 temmuz , aile yakınları
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