e-Devlet'te 65 yaş üstü için yeni kolaylık

DUVAR - e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 57 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamu hizmetlerinin, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına uygun tasarlanmasına yönelik çalışma yapılıyor.



Ekim ayı itibarıyla 679 kurum ve kuruluşun, 5 bin 185 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.



Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmet sayısı 2 bin 772'yi buldu. e-Devlet'e kayıtlı kullanıcı sayısı da ekim itibarıyla 50 milyonu aştı.



"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre, korona salgının yaşandığı 2020 yılında e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 51,5 oldu.



Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2019'da yüzde 98,2 olarak gerçekleşti.



Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de Türkiye, "Kullanıcı Odaklılık" ve "Temel Sağlayıcılar" başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73'lük oranlarla yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesindeki AB (27+) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu.



Yıl sonu itibarıyla 51 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 57 milyon kişiye çıkması bekleniyor. Yıl sonu itibarıyla 5 bin 200 olarak belirlenen e-Devlet'e entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 2021'de 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.



Hizmet sunumunda mobil başta olmak üzere kanal çeşitliliğinin çoğaltılması ve dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda 32 hizmetin tek durak noktasından sunulması planlanırken, 65 yaş üstü vatandaşlar için konutta e-Devlet Kapısı şifresi tesliminin yapılması hizmetinin yaygınlaştırılması öngörülüyor.



e-Devlet hizmetlerini kullananların yüzde 51,5 olan kullanım oranının, gelecek yıl yüzde 55'e çıkarılması hedefleniyor.