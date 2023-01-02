e-Devlet'te ''dijital kimlik'' dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet'e 'dijital kimlik' uygulamasının getirileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'dijital kimlik' uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek" ifadelerini kullandı.
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