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e-Devlet'te ''dijital kimlik'' dönemi başlıyor

e-Devlet'te ''dijital kimlik'' dönemi başlıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet'e 'dijital kimlik' uygulamasının getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'dijital kimlik' uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler edevlet e devlet e-devlet dijital kimlik blockchain
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