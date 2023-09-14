EBEBK hisselerine çifte tedbir getirildi

Ebebek paylarının halka arzdan sonra bir haftada yüzde 60 yükselmesinin ardından şirket hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

Borsada Anadolu Hayat ve Ebebek paylarına 13 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlem yasağı getirildi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ANHYT.E ve EBEBK.E paylarında 14/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

Geçen hafta işlem görmeye başlamıştı

Ebebek hisseleri, 7 Eylül itibarıyla borsada işlem görmeye başlamıştı. 3,8 milyondan fazla bireysel yatırımcının katıldığı halka arzda 46,50 liradan fiyatlanan Ebebek payları, 13 Eylül Çarşamba gününü 74,80 liradan tamamlamıştı.

Hissedeki bir haftalık yükseliş ise yüzde 60,86 seviyesinde olmuştu.