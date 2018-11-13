Ebru Boydak beraat etti ! ''Bu lanet örgüte yardım etmedim''

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen başka bir davada, geçen 12 Temmuz'da 'örgüt üyeliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezası alan Erol Boydak'ın eşi, ev kadını Ebru Boydak (41), 'silahlı terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ebru Boydak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya Ankara'dan katılırken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tanık M.İ.'nin ifadeleri ve Bank Asya'da hesabı olduğu iddiasıyla 'örgüt üyeliği'yle suçlanan Ebru Boydak, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Erol Boydak ile evlenene kadar Kayseri'nin yerini sadece haritada bildiğini ifade eden Ebru Boydak, "Kayseri'de hiçbir yakınım ve kan bağımın olduğu insan yoktu. Kimse olmadığı için sık sık Ankara'ya giderdim. Kayseri'de 15 günde bir apartman günlerine katıldım. Hakkımda ifade veren kişilerin soyadımdan dolayı ifade verdiğini düşünüyorum. Çünkü ifadelerinde aynı soyadı taşıyan kadınların da ismi var" diye konuştu.



'BU LANET ÖRGÜTE YARDIM ETMEDİM'

FETÖ/PDY üyeliği suçlaması ile yargılandığı için utanç duyduğunu da belirten Boydak, "Hiçbir zaman bu lanet örgüte yardım etmedim. Yasal yollarla yardımlarda varım, ancak yasa dışı yardımların karşısında durdum. Lanet olası örgüte gerçekten yardım etmedim" ifadelerini kullandı.



Evinde yapılan aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ele geçirildiği iddialarına da cevap veren Ebru Boydak, "Havva isimli kadın, çocuklarıma Kuran-ı Kerim dersi vermek istedi. Onun dışında Havva ile bir görüşmem olmadı. Örgüt üyesi olduğunu bilseydim, evlatlarımı teslim eder miydim? Tanık M.İ isimli kadını tanımıyorum. Evimde Fetullah Gülen'e ait CD çıkmış, ben o adamı dinleyecek kapasitede bir insan değilim. Kimseden emir ve talimat almadım. Eşim için iki kez evimde arama yapıldı ve bulunamadı ama benim davamda 'bulundu' olarak yazıldı. Bunun şaşkınlığı içindeyim" diye konuştu.



'ATATÜRKÇÜ BİR AİLEM VAR'

Atatürkçü bir aileden yetiştiğini, Kayseri'ye uyum sağlamakta zorluk yaşadığını anlatan Boydak, "Şimdi de FETÖ'cü olmakla itham ediliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında kalan ailem 15 Temmuz'da rehin kaldı. FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'den nefret ediyorum. FETÖ'den yargılanmaktan utanç duyuyorum. Vicdanım rahat, hiçbir şey yapmadım. Şeklen, zikren ve fikren örgütle bir arada olmadım" dedi.

Duruşma savcısı, tanık M.İ.'nin, Ebru Boydak'ın sohbetlere katıldığına dair soyut beyanları dışında başka bir delil olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle tutuksuz sanık Ebru Boydak'ın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme başkanının kararını açıklamasının ardından Ebru Boydak, "Beni bu utançtan kurtardığınız için teşekkür ediyorum" diyerek gözyaşı döktü.