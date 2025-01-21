Ece Üner Başsavcı Akın Gürlek'in soruşturmalarını listeledi
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Türkiye'de gündem peş peşe soruşturmalar ve peş peşe gözaltı kararlarıyla sarsılırken Halk TV özellikle CHP'nin hedefindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın 3,5 aylık görev süresinde başlattığı soruşturmaları tek tek ekranlara taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından peş peşe başlatılan soruşturmalar Türkiye'nin gündemini belirlerken, Halk TV 2024 yılının Ekim ayında göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in soruşturma karnesini çıkardı.
Halk TV ekranlarında yayınlanan habere göre, 9 Ekim 2024’te göreve gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kısa sürede Türkiye gündemine damgasını vuran 14 soruşturmaya imzasını attı.
İşte Halk TV'nin ekrana getirdiği ve aralarında gazetecilerin ve siyasilerin yer aldığı o soruşturma listesi...
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