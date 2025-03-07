Ege Denizi merkezli bir deprem daha
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AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 15.30'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-07
Saat:15:30:51 TSİ
Enlem:36.67917 N
Boylam:25.85278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Ji5leoFLX9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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