Ege kıyılarında SİHA devriyesi!

Dün gece saatlerinde yaşanan İdlib saldırısının ardından göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağı haberleri üzerine Ege kıyılarında göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Çanakkale Havalimanı’nda konuşlandırılan ve göçmen geçişlerini takip eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bir adet Silahlı İnsansız Hava Aracı gece geç saatlerde bölgede uçuşlar gerçekleştirdi.

BAŞKA İHA TESPİT EDİLDİ

Genelde Çanakkale Bölgesinde uçuş gerçekleştiren söz konusu SİHA, dün gece Ege kıyılarında gözlemlendi.

Söz konusu uçuş Çanakkale – İzmir ve Aydın kıyılarında gerçekleşti.

Öte yandan Kuşadası önlerinde radara giren bir başka insansız hava aracı da bölgede uçuş gerçekleştirdi.