Ege'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 4,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Saat 20.51'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak duyuruldu.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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