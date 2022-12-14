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Ege'de İzmir'de de hissedilen deprem

Ege'de İzmir'de de hissedilen deprem
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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