Bakan Selçuk açıkladı: ''31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bizim aslında her kararımız zor. Verilen her karar bir çocuğun geleceği ile ilgili. Bir çocuğun geleceğine dokunuyorsunuz. Ve bu kararı vermenin kişisel bir sorumluluğu yok, ahlaki vicdani sorunu var. Emin olun en küçük kararlar da bile bunu danışalım soralım. Arkadaşlar bununla ilgili risklerimiz nelerdir? Bütün bunları konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu’na tekrar tekrar danışıyoruz.

Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle inansın ve verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

"31 AĞUSTOS’TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek hiçbir şeyi bağlamamak lazım. 2 ay sonrasında ne olacağını bilmiyoruz ki.

O yüzden de bu meseleyi bütünsel olarak düşünmek lazım. Biz gerçekten bilim kurlu ile ilişkilerimize baktığımızda öğretmenlerimize illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız.

Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir.

Biz okulda kontrolü ortamdayız. Teneffüste nöbetçisi var vs. Bu çocuklar okulda olmadığı vakit diyelim ki sporda orada burada emin olun daha az kontrol var, okul daha kontrollü bir yer. Buna rağmen Bilim Kurulu’ndan akis bir istikamet çıkarsa okulları açmayız.

Açılması yönünde güçlü bir arzumuz var. İlk kez burada açıklıyorum Sanayii Bakanlığımız ve TSE ile okulun bahçesi kapısının kolu neyse her birinin ulusal standartını çıkardık. Bunun kontrol listeleri hazırlandı kitabı çıktı. Kontrol listeleri oluşturuldu. Her bir okul 2 bin denetmen sayesinde okulun sevk ve idaresini yapacaklar. Mekan mekan her birinin ayrıntısı var. Bizim okullarımızın yüzde 80’ininden biraz fazlası beyaz bayrak için başvurdu. Bu şu demek, ben okulumun standartlarını yerine getirdik.

Biz genelde salgın diyoruz. Salgına yönelik olarak öğretmenlerimizin her biri hangi yaş seviyesinde hangi oyunları yaptırarak çocukların uyumunu kolaylaştırır bunun eğitimini alıyorlar. Öğretmenlerin her birisi riskler nelerdir bunların tamamıyla ilgili eğitim paketleri var. Bu eğitimlerle ilgili çok daha rahatız.

Bir problem var, problem benim için kötü bir şey değil, dolayısıyla problemi görmezden gelmekten bahsetmiyorum asla. Bir problem varsa biz bununla ilgili senaryoları ortaya koyuyoruz. Bunu yaparız demenin ötesinde çalışıyoruz. Biz okulun içinde sanal tur atıyoruz. Diyoruz ki; bu okulda ne tür problemler çıkabilir? Ya da b senaryosuna geçiyoruz. Okullar açılınca müfredatla ilgili program yapmak gerekiyor. Nisan ayında müfredatta hangi vurgular yapılacaktır. Yıl boyu telafi programları uygulayacağız. Senaryoyu sadece açsak mı açmasak mı sözlerinin ötesinde hazırlıyoruz.

EĞİTİMDE 4 SENARYO MODELİ

Senaryoda böyle 6-7 aşamada gözden geçiriyoruz. Simülasyonlar yapılıyor onun sonucunda da revizeler yapılıyor. Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, diğer tamamen kapalı.

İkinci senaryoda şöyle bir şey var okulun tamamen kapalı olması da bir senaryodur. Online dediğimiz zaman bitmiyor. Somut olarak verdiğimiz kitap online değil başka kaynaklarımız da var. Burada ikinci olarak tamamen kapandığı senaryodan bahsediyoruz.

Üçüncü senaryo şu; bizim belirli günlerde okulu açıp mesela pazartesi Salı günü okulları açtık bir sınıfın yarısı geldi. Çarşamba temizledik Perşembe Cuma günü diğer yarısı geldi. Cumartesi sınav grupları ayrı geldi. Pazar temizledik ertesi gün bir grup tekrar geldi. Seyreltilmiş eğitim diyoruz. Bir günde 8 ders varsa lisede bunun 4’ünü uzaktan 4’ünü yüz yüze vereceğim dersiniz. Ülkemizi biz ilçe ilçe kontrol ediyoruz. Riskli olan 5 ilden bahsediyoruz şimdi. Bu da dördüncü konu. 3 ilde problem var Türkiye’nin geri kalanında yoksa o illere özel uygulama yapılır.

Özel okullarımızın çoğunda ciddi bir boş alan var. Bizim çok sayıda şehrimizde sınıflardaki öğrenci ortalaması 20’nin altında belli bölgelerde yığılma var ama çok az.

Ders sürelerini indirebiliriz. Biz eğer seyreltilmiş olarak bir uygulamaya geçersek gün içerisinde normal eğitimde olduğu gibi çocukları tutmak sağlık açısında risk getirebilir dolayısıyla bazı dersler uzaktan bazıları yüz yüze verilir.

Canlı derste inanılmaz bir alt yapı kuruyoruz. Türkiye’nin tamamında öğretmen canlı ders yapabilir. Biz bazı kısıtlarımız var eksiğimiz var farkındayız. Öğretmen sanki okulda ders işliyormuş gibi okula gelip canlı olarak çocuk onu evden izleyebilir. Belli çocuklarımızın erişimiyle ilgili sıkıntı var. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Asgari 4'te 3’ünde erişebilirliğimiz var. 1 milyon öğrenciye canlı ders yapabiliriz.

Biz burada senaryoları konuşuyoruz ya halkımızdan istirhamım şu bu kesinleşmiş bir şey değil, biz her duruma hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu bütün verileri gördükten sonra kabinede yaptığı istişarelerle ortaya bir karar çıkıyor ve biz bunu zamanı gelince toplumla şunu yapacağız diye paylaşacağız. Sağlık Bakanımız bir sunum yaptığında bütün bakanlar görüşlerini iletiyorlar. O kadar zor bir sıkışık dönem bu dönemde ufak bir hata yapmak bizi çok üzer. O yüzden de hata yapmadan nasıl yaparız bin kere danışarak yapmaya çalışıyoruz. MEB dakika dakika bu meselenin peşinde. Bu konularla ilgili karar alınırken ortak karar alınacak.

3-5 il için ayrı senaryomuz var. 4. İhtimal olarak hazır şehirlerde şu olursa, benim dün saat 11.00’de bir toplantım vardı sürekli toplanıyoruz ve diyoruz ki her birinizin fikrini merak ediyorum. 81 ilin il müdürü bana dosya gönderiyor. Sonuçta bunları biz inceliyoruz ve her bir ilin işlevsel önerilerini öne çıkararak bu önerilerini değerlendiriyoruz. Yılda biz bunu 2-3 defa yaparken 3 ayda 7-8 defa yaptık.

Daha önce öğretmenlerle çok yüz yüzde gelinmez ama ben 156 bin öğretmenle sanal ortamda evlerine misafir oldum. Bütün zümre öğretmenleri davet ediyoruz. Zümrelerle de toplantı yapacağız. TÜBİTAK olimpiyatlarında başarılı olan lise talebeleriyle de toplantı yaptık.

Herhangi bir çocuk öğrenci, hepsi bizim evladımız dolayısıyla bir anne babadan daha fazla düşünmek zorundayız. O sorumluluğu imza atarak alıyoruz. Ciddi bir risk olduğunda asla okulu açmayız. Eğer bir risk varsa bunun muhakkak tedbirini alırız.

Önemli olan çocukların öğretmenlerin sağlığı biz sağlığı yerine getiremeyiz ama müfredatı telafi ederiz.

Bizim kriterimiz şu bir rakama bakarak geleceğe dönük kestirim yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Genel grafiğe baktığımızda dünyadaki gidişata da bakarak eğer bu riskin pik noktası şudur diyoruz, bununla ilgili eğrinin düşüşüyle ilgili haftalar itibariyle kendini gösteriyor. Bayramdan sonra maske mesafe temizlik kurallarına mesela uyulmadı çok büyük bir sıçrama oldu tablo değişir kararlar değişir. O yüzden rakam konuşmuyoruz. Biz prensipler üzerinden konuşuyoruz.

DSÖ diyor ki sınıfın içerisinde mesafe 1 metreden az olmamalı. Bizim sınıflarımız genelde 50 metrekare bu şunu gösteriyor bir sınıfta 20’den fazla öğrenci olmamalı. Biraz önce söylediğim şekilde sınıfın yarısı gelirse olur. Bunun içinde DSÖ’nün ölçütü var ona uyuyoruz. Bu ölçütte öğrencileri dağıtık olarak yerleştirmesi önerisi var biz buna uyuyoruz. Salgın hangi, seviyede olursa olsun biz 1 metre kuralına uyacağız. Yan yana öğrencilerin oturması asla mümkün değil.

Dünyada okulları açan ülkeler var. Bir kısmı geri kapattı. Okulları açan ve açmayı sürdüren ülkeler var. Bunlar normal sınıflarda tuttular çocukları. Şimdi biz burada şunu bilmiyoruz. Salgın meselesi daha önce bizim için krizdi ama şu an paradigma. O yüzden de mesafeyi göz önünde bulunduruyoruz. Denilirse ki şu koşullara dikkat edilerek öğrenciler sınıflarda olabilir denilirse uygularız.

Biz sadece halkımızla dertleşiyoruz, bizim hazırlıklarımız var dersimize çalışıyoruz. Biz asla riske girmeyiz. Danışarak, okuyarak ve çalışarak karar alıyoruz. Bilgiyi paylaşmayı devam edeceğiz. Bilgilendirmeyi sürdüreceğiz ve duruma göre bakacağız. Elbette endişesi var anne ve babanın bunu makul görmek lazım. Bazı ailelerde doğrudan doğruya gönderiyor. Daha önce yüzde 80’lerde olan katılım yüzde 88’e çıktı. Bir güven verilirse biz buradayız denilirse halkımız bu inancı paylaşıyor.

"ÜCRETSİZ MASKE VERECEĞİZ"

Çocuklarımız maske takacak ve biz maskeyi öğrencilerimize ve öğretmenlerimize vereceğiz. Çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. LGS’deki maske standartını derste de getireceğiz. Biz gözlük buğulamayan bir maske yaptık. Ama tam olarak bütünüyle imalatı bitmedi.

Maske kullanımı için uyum dersleri yapacağız. Hayat bilgisi derslerimiz var bu ders bağlamında bir uyum haftası bağlamında bugün etkinlik günü farkındalığı geliştirme bilinçlendirme haftası diyeceğiz. Bütün sınıflara ilk bir hafta uyum haftası yapacağız. Farkındalık geliştirme ve kurallar. Bunu oyun yoluyla yapacağız.