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  4. 18 Aralık 2019 22:12

İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması !

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, son dönemlerde çok tartışılan Doğa Koleji hakkında açıklama yaptı.

İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması !
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İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.  İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

DHA

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