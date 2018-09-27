KPSS ortaöğretim sınava giriş yerleri açıklandı

7 Ekim Pazar günü uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.