MEB açıkladı; Özel okulların oranı %19,20’ye ulaştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2020 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. MEB’in yanı sıra YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin bütçelerinin de ele alındığı toplantı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sunumu ile başladı. 2023 yılına kadar öğretim programlarının esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini anlatan Bakan Selçuk, “Zorunlu derslerin korunması şartıyla derinleşme, kişiselleştirme, ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredat geliştirilmesi ve niteliğin artırılması için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre 2003 yılından bugüne, 51 bin 912 “hayırseverin” desteği ile toplam 315 bin 884 yeni derslik yapımının tamamlandığını ifade eden Selçuk’un komisyondaki konuşmasının satır başları şöyle:

"Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni yapılan derslikler sayesinde ülke genelinde azalmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24’e, ortaöğretimde ise 20’ye düşmüştür.

YENİ MESLEK LİSELERİ YOLDA

Mesleki ve teknik liselerin eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında spor lisesi, güzel sanatlar lisesi, küçük tip bilim sanat merkezi, turizm otelcilik programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezi için proje çalışmaları planlanmaktadır. Projeler, ekonomiklik, enerji verimliliği ve estetik kriterler temel alarak hazırlanmaktadır.

ÖĞRETMEN ODASI TASARIMI

Bakanlığımız tarafından tasarım-beceri atölyeleri ve öğretmen odalarının iç mekan tasarımları tamamlanmıştır. Eğitim yapılarına ait diğer alanların iç mekan tasarımlarının geliştirilmesi, doğal yaşam, renk, akustik, aydınlatma ve mekan algısı üzerinden planlanmaktadır.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmektedir."

ÖZEL OKULLARIN ORANI YÜZDE 19,20'YE ULAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, özel okullardaki öğrenci sayısı ve oranlarını da paylaştı. Özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasının, “Kalite odaklı” eğitim hizmetlerinin verilmesine katkı sağlayacağını söyleyen Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,72’ye ulaştığını belirtti. Bakan Selçuk’un bütçe sunumuna göre, örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı yüzde 19,20 olarak gerçekleşti.

Bakan Selçuk, özel okullara yönelik teşvik ve dönüşüm programları sayesinde özel okul sayılarında “önemli bir artış” kaydedildiğini ifade etti. 2014-2015 eğitim öğretim yılında bin 603 olan özel lise sayısının 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 589’a çıktığını bildirdi.

EĞİTİMDE ÖZEL AĞIRLIĞI

Selçuk’un sunumundan, özel okulların Türkiye’deki ağırlığını ortaya koyan bazı veriler şunlar:

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı 2 bin 624 resmi anaokulu, 3 bin 635 özel anaokulu olmak üzere toplam 6 bin 259 anaokuluna ulaşılmıştır. Yine bu eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel okul öncesine devam eden çocuk sayısında bir önceki yıla göre 63 bin 725 artış sağlanmıştır.

2023 Eğitim Vizyonunda yer alan, “Özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacaktır” hedefi doğrultusunda resmi okullar ve özel okullar arasındaki iş birliği çalışmalarının desteklenmesi ve deneyimlerinin paylaşılmasına yönelik , “Hami Projesi” başlatılmıştır.

İlk defa 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” kapsamına alınan özel okulların ders kitapları da ücretsiz olarak verilmeye başlanmış ve bu uygulamaya 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da devam edilmiştir.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE 'DİNDAR GENÇLİK' TARTIŞMASI

MEB’in 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma yaşandı. Komisyonda söz alan HDP Milletvekili Garo Paylan, “Cumhurbaşkanı, ‘Dindar ve kindar bir gençlik’ söylemini bir kez daha yineledi ve ‘Dindar gençlik yetiştirmeliyiz’ dedi. Dindar gençlik yetiştirebilirsiniz ama bu nesil vicdanlı olmalı” ifadelerini kullandı. AK Parti milletvekilleri, Paylan’ın sözlerine tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın müdahale etmesi üzerine Paylan konuşmasına devam etti.

"BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR"

HDP’li Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış bildirisi imzaladı öğretim görevlileri, TBMM’de dahi suçlu ilan edildiler. Barış istemek suç değildir Sayın Bakan. Bir öğretmen barış isteyebilir. Bunu da AYM tescil etti. Ama üniversitelerde atılmış bir sürü öğretim görevlisi var Barış Bildirisi’ne imza attığı için. Halen YÖK bu konuda bir adım atmıyor.

Bir tweet atıyor diye öğrenciler yataklarından alıyor Sayın Bakan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eminim siz de gençliğinizde birçok yöneticiye kızmışsınızdır. Ben de kızdım. Gençlik itirazdır. Eleştiriye tahammülümüz olması gerekmez mi? Peki siz, Süleyman Soylu’nun yakasına yapışmıyor musunuz bir öğrenciyi gece yatağından aldırdığı zaman? En yetenekli gençlerimiz yurtdışına gidiyor düşüncesini burada ifade edemediği için.

BÜTÇEDE ÖĞRETMEN ATAMASI YOK

Bütçede öğretmen ataması var mı? En az 150 bin öğretmene ihtiyacımız var. Ama bütçe verilmemiş. Tercihlerimiz S-400 füzesi olduğu zaman siz öğretmen atayamıyorsunuz. S-400 için ödenen para ile 200 bin öğretmen ataması yapabilirdiniz Sayın Bakan. İşte bütçeler bir ülkenin vicdanıdır. Vicdanımızı ataması yapılmayan öğretmenlerden yana mı kullanıyoruz yoksa S-400’lerden yana mı kullanıyoruz."

EĞİTİM BÜTÇESİ SÜREKLİ KISILIYOR

Eğitimin 2020 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmesinde söz alan CHP Milletvekili Kamil Okyar Sındır, bütçeden eğitime ayrılan payın sürekli gerilediğini belirterek, “Eğitimden tasarruf olmaz” dedi. PISA verilerine göre, Türkiye’nin 72 ülke içinde matematik alanında 49, okuma alanında 50, bilim alanında ise 52’nci olduğunu anımsatan Sındır, şunları söyledi:

“Bu verilere göre, nitelikten bahsetmek pek mümkün değil. Ar-Ge’ye daha çok kaynak aktarılması, bütçenin bu yönde zorlanması gerekiyor. Bu sayede katma değeri yüksek ürünler üretilebilir. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli. Türkiye’de bulunan 405 bin 906 Suriyeli çocuk halen eğitime erişemiyor. Onlar eğitime erişebilmesinin de düşünülmesi gerekiyor.”

İYİ PARTİ’Lİ KONCUK: VAKIFLARIN ÖĞRENCİ İLE NE İŞİ OLABİLİR?

İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin siyasi saiklerden ayrı konuşulması gerektiğinin altını çizdi. Ziya Selçuk’un teoride güzel şeyler söylediğini ifade eden Koncuk, “Ama uygulamada bunları göremiyoruz. Acaba bir el bunu engelliyor mu?” diye sordu.

Öğretmenler arasında kast sistemi oluşturulduğunu dile getiren Koncuk, öğretmen dışı unsurların bakanlığa girmesine müsaade edilmemeli. Herhangi bir vakfın öğrenciyle ne işi olabilir? Bir vakıfla sözleşme yapıyorsak, 1 milyon öğretmenimizi aşağılıyoruz demektir” diye konuştu.

HER ÜNİVERSİTE ODTÜ GİBİ EĞİTİM VERİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere çeşitlilik getirmek amacı ile dört yıl önce iki proje başlatıldığını ifade etti. Anadolu’daki her üniversitenin İTÜ, ODTÜ gibi eğitim verebileceğini savunan Saraç, “Misyonlar verdik. Misyonlar çerçevesinde de şu an için belki mütevazı ama kamu kaynaklarından bu alanlara has olmak üzere tahsis yapılıyor. YÖK olarak biz de kadro tahsisi yapıyoruz” şeklinde konuştu.