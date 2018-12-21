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  4. 21 Aralık 2018 23:31

MEB'den ''lise son sınıfta ders işlenmeyecek'' iddiasına yanıt

Bir gazetede yayınlanan haberde "Lise son sınıfta ders işlenmeyecek" iddiasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

MEB'den ''lise son sınıfta ders işlenmeyecek'' iddiasına yanıt
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek"  ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders  işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda  yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen  haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin  yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AA

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