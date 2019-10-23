ODTÜ o yürüyüşü iptal etti

Suriye'ye yönelik operasyona destek vermek amacıyla Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No'lu Şubesi tarafından ODTÜ kampüsünde 23 Ekim'de düzenleneceği ilan edilen "Bayrak Yürüyüşü" iptal edildi.

ODTÜ'lü öğrenciler yürüyüşün provokasyon amaçlı olduğunu söylemiş ve "Sessizliğini koruyan ODTÜ yönetimi öğrencilerin güvenliğini nasıl sağlayacağına dair açıklama yapmalı" ifadelerini kullanmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü, yürüyüşün iptal edildiğine dair şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz yetkili sendikası Türk Eğitim Sen tarafından planlanarak 23 Ekim 2019 Çarşamba günü düzenleneceği ilan edilen 'Cumhuriyet ve Barış Pınarı Harekatına Destek' yürüyüşü ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler nedeniyle Rektörlük tarafından bir açıklama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yetkili sendika, emniyet birimleri, öğrenciler, Öğretim Elemanları Derneği (ÖED) temsilcileri ve mensuplarımızla çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Üniversitemiz yetkili sendikası Türk Eğitim Sen’in gösterdiği hassasiyetler neticesinde, Üniversitemizde yapılması planlanan yürüyüşün yapılmayacağı anlaşılmıştır. Bu zeminde; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan paylaşımlardan anlaşıldığı kadarıyla farklı grup, dernek ve sendikaların 23 Ekim 2019 tarihinde Rektörlük önünde yapacaklarını belirttikleri toplanma ve açıklamalara kesinlikle izin verilmeyecektir. Üniversite olarak önceliklerimizin eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında olduğunu bir kez daha hatırlatır; tüm mensuplarımız ve öğrencilerimiz ile üniversitemizin huzurunu koruyan ve üretkenliğini artıran çalışmaların önemini vurgulayarak bu hedefler doğrultusunda katkılar sunan herkese teşekkür ederiz."