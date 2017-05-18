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  4. 18 Mayıs 2017 16:49

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini yayımladı.

Okullar ne zaman açılacak?
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Milli eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek eğitim öğretim  yılının çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki  eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017  Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma  takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18  Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında  yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8  Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

 

 

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