TEOG soru ve cevapları açıklandı

1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren TEOG sınavı 2. dönem soru ve cevapları ile çözüm videoları "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı.

8. Sınıf – 2. dönem, merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videoları www.eba.gov.tr adresinde yayımlandı.

Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlandı.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?



EBA giriş sayfası eba.gov.tr'yi bilgisayarınızın arama çubuğuna yazarak EBA Giriş Sayfası'na ulaşabilirsiniz ya da EBA'ya giriş yapmak için buraya tıklamanız yeterli.

EBA ÜYE OLMA



EBA içeriklerine ulaşmanız için EBA'ya üye olmanız gerekiyor. Eba üyeliği için EBA Giriş Sayfası'ndaki 'üye ol' bölümünü tıklayarak TC Kimlik Numarası ve istenen diğer bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor. Üyelik işlemi sonrası EBA'dan gelen 'eba şifresi' ve TC Kimlik Numarası ile sisteme giriş yaparak tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.



EBA'NIN AMACI?

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.