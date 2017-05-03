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  1. 03 Mayıs 2017 09:57

YÖK'ten 'uzaktan öğretim' açıklaması

YÖK Başkanı Saraç, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu programlara kaydolan öğrenciler için geçerli olacağını açıkladı.

YÖK'ten 'uzaktan öğretim' açıklaması
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu programlara kaydolan öğrenciler için geçerli olacağını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin yer almasına ilişkin karar aldıklarını belirtti. Yekta Saraç, "Almış olduğumuz kararın hangi tarihten itibaren uygulanması konusunda tereddütler oluştuğu görülmüştür.

Bu kararın 2017-2018 tarihinden itibaren uzaktan eğitim programlarına kaydolan öğrenciler için geçerli olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

yök , uzaktan öğretim