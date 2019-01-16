Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Kar yağışının devam ettiği illerden ise tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar yarın da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda yarın da eğitime ara verileceği bildirildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği belirtilerek, ''Kar yağışı nedeniyle ilimizde bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiğinden Karaman il genelinde (İlçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır'' denildi.



NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen Tokat'ta, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469'a yükseldi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verilen ilçede kar yağışının sürmesi nedeniyle tatil uygulamasının yarın da süreceğini duyurdu.