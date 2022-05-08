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Ehliyeti olanlar dikkat: Son gün 31 Aralık...

Ehliyeti olanlar dikkat: Son gün 31 Aralık...

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de bu konuda sürücüleri uyardı. Ehliyetini yenileyecekler ‘randevu.nvi.gov.tr’den ya da Alo 199’dan randevu alabiliyor.

DEĞİŞİM PARASI NE KADAR?

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler:

-Nüfus cüzdanı,
-Eski sürücü belgesi,
-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,
-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

Etiketler ehliyet sürücü belge
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