''Ekmek aptal toplumların temel gıdası'' diyen sendika başkanı yandı!

Katıldığı programda ''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir'' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında istenen ceza belli oldu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

Kolivar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliyesine karar verilmişti.

NE DEMİŞTİ?

Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında ekmek tüketimi ile ilgili "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" diye konuşmuştu.